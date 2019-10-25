كيم جونغ أون يبعث برسالة تعزية إلى الرئيس مون في وفاة والدته

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وجه الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" رسالة تعزية إلى الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" في وفاة والدته.وقالت المتحدثة باسم مكتب الرئاسة الكورية "كو مين جونغ" في موجز صحفي اليوم الخميس إن الزعيم "كيم" بعث بهذه الرسالة أمس الأربعاء، حيث أعرب عن تعازيه العميقة في وفاة السيدة "كانغ هان أوك" والدة الرئيس "مون".وتسلم المسؤول في مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية "يون كون يونغ" رسالة الزعيم "كيم" عبر قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم" بعد ظهر أمس الأربعاء، وتم تسليمها للرئيس "مون" الذي كان في سرادق العزاء المقام في كنيسة كاثوليكية في مدينة "بوسان" جنوب شرق البلاد، في وقت متأخر من ليلة الأمس.وسبق وأن بعث الزعيم "كيم" بتعازيه في وفاة السيدة "لي هوي هو" أرملة الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق "كيم ديه جونغ" يوم التاسع عشر من شهر يونيو الماضي، حيث قامت "كيم يوه جونغ" شقيقة الزعيم "كيم" نفسها بتسليم أكاليل الزهور ورسالة التعزية.ويجذب قيام الزعيم "كيم جونغ أون" بتوجيه رسالة التعزية للرئيس "مون" اهتمام الكثيرين، نظرا لتزامنه مع حالة الجمود التي تمر بها المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية والعلاقات بين الكوريتين، وهو ما يثير الاهتمام حول ما إذا كان سيتم استئناف الحوار بين سيول وبيونغ يانغ .