تجاوز عدد السكان الأجانب في البلاد مستوى مليوني شخص

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تجاوز عدد السكان الأجانب في كوريا مليوني شخص في شهر نوفمبر من العام الماضي.ورفعت وزارة الداخلية الكورية اليوم الخميس تقريرا للحكومات المحلية لعام 2018 عن وضع عدد السكان الأجانب، أوضحت فيه أن عدد السكان الأجانب بلغ في الأول من شهر نوفمبر من العام الماضي مليونين و54 ألفا و621 شخصا ليحقق زيادة بنحو 193 ألفا و537 شخصا بالمقارنة مع نفس الشهر في عام 2017 الذي بلغ فيه العدد مليونا و861 ألفا و84 شخصا.ويمثل عدد السكان الأجانب نسبة 4% من إجمالي عدد السكان في البلاد البالغ 51 مليونا و629 ألفا و512 شخصا.والجدير بالذكر أن عدد السكان الأجانب في البلاد، بلغ مليونا و106 آلاف و884 نسمة في عام 2009 ليتجاوز مستوى مليون نسمة لأول مرة.وبعد مرور تسعة أعوام فقط على ذلك تضاعف عددهم بضعفين تقريبا.