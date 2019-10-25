إقامة جنازة والدة الرئيس في بوسان

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أقيمت جنازة السيدة "كانغ هان أوك"، والدة الرئيس "مون جيه إين"، اليوم الخميس في مدينة بوسان.وحضر الرئيس"مون" والسيدة الأولى "كيم جونغ سوك" مراسم الجنازة مع الأقارب الآخرين، التي أقيمت في كاتدرائية "نامتشون" الكاثوليكية.وبعد انتهاء الجنازة، سيتم دفن "كانغ" في مقبرة في مدينة "يانغ سان" القريبة، التي تقع في مقاطعة "كيونغ سانغ" الجنوبية.وكان قداس الجنازة أقيم بدون حضور الجمهور وفقًا لرغبات الرئيس، ولكن سُمِح للبعض بالحضور.وقد حضر المراسم، رئيس البرلمان "مون هيي سانغ" وكذلك نواب من الحزب الديمقراطي الحاكم، من بينهم رئيسه "لي هاي تشان"، وبعض المسؤولين الرئاسيين.وقد توفيت "كانغ" مساء الثلاثاء عن عمر يناهز 92 عامًا في مستشفى في بوسان، بعد معاناة مع مرض مزمن.