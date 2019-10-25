هيئة الأركان المشتركة: كوريا الشمالية تطلق صاروخين قصيري المدى

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قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى من منطقة غربية باتجاه البحر الشرقي أمس الخميس.وقد تم إطلاق الصاروخين في الساعة 4:35 و4:38 مساء الخميس، من مدينة "سون تشون" بمقاطعة جنوب "بيونغان"، في اتجاه البحر الشرقي.وقالت الهيئة إن كلا الصاروخين حلق لمسافة 370 كم، ووصل ارتفاعهما الأقصى إلى نحو 90 كم، مضيفة أن السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تقوم بتحليل مزيد من التفاصيل حول الصاروخين.وقد تم الكشف عن الإطلاق بواسطة مدمرة كورية جنوبية ورادار صاروخي أرضي.وقال بيان الهيئة إن الجيش يراقب الوضع تحسبًا لحدوث عمليات إطلاق إضافية، ودعا الشمال إلى الكف فورًا عن تلك الاستفزازات لأنها لن تساعد في جهود تخفيف التوترات في شبه الجزيرة الكورية.