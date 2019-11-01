الاتحاد الكوري لنقابات العمال يهدد بالإضراب العام

حذرت إحدى المجموعتين العماليتين الرئيسيتين في كوريا الجنوبية من تنظيم إضراب عام، احتجاجًا على المداولات البرلمانية بشأن قوانين العمل المتنازع عليها.وعقد الاتحاد الكوري لنقابات العمال مظاهرة أمام البرلمان في سيول، شارك فيها نحو 2500 عضو في الاتحاد.وأعلن المشاركون أن الاتحاد سينظم إضرابًا عامًا على الفور، إذا قام البرلمان بتمرير قوانين العمل التي قالوا إنها ستؤثر سلبًا على العمال.وقال الاتحاد إن جميع الأعضاء سينضمون إلى الإضراب بمجرد أن تبدأ لجنة العمل البرلمانية في مناقشة مشروعات القوانين المثيرة للنزاع.وقال الاتحاد إن تحديد ساعات العمل الأسبوعين بـ 52 ساعة كان الهدف منه منع ساعات العمل الطويلة، لكن البرلمان بناء على طلب الشركات الكبيرة يسعى الآن إلى تمرير مراجعات لهذا الحد.وأضاف أن العمال الذين كانوا يأملون في التخلص من ساعات العمل الطويلة غير مدفوعة الأجر يتعرضون الآن للإحباط مرة أخرى.