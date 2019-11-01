الحكومة تشكل هيئة استشارية لحماية حقوق التأليف والنشر في الخارج

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شكلت حكومة كوريا الجنوبية مجموعة استشارية مع القطاع المدني حول حماية حقوق التأليف والنشر في الخارج، في محاولة للاستجابة بشكل أفضل لانتهاكات حقوق النشر للمحتويات الثقافية الكورية.وسوف تضم الهيئة التي تستضيفها وزارة الثقافة والرياضة والسياحة ثلاث وزارات أخرى، وهي وزارات الخارجية والعدل والصناعة، بالإضافة إلى ثماني وكالات عامة و13 من مجموعات المصالح، بما في ذلك جمعية دعم حقوق النشر في الخارج.وسوف تكشف الهيئة عن حالات انتهاك حقوق النشر وتضع التدابير المضادة المشتركة لدعم النمو المستمر لقطاع المحتوى.وقد ناقش الاجتماع الأول الذي انعقد أمس الخميس مواقع المحتويات غير القانونية التي تقع في الخارج، وسبل اتخاذ إجراءات صارمة ضد جرائم حقوق النشر الدولية.وأشارت وزارة الثقافة إلى أن حقوق التأليف ضرورية لتوليد قيمة اقتصادية للمحتوى الثقافي الكوري.