القبض على شقيق وزير العدل السابق

Photo : YONHAP News

تم إلقاء القبض على الشقيق الأصغر لوزير العدل السابق "تشو كوك"، بسبب تهم تتعلق بالتعيين المزعوم غير القانوني، وقضايا تزييف تنطوي على مؤسسة تعليمية خاصة تديرها الأسرة.وأصدرت محكمة منطقة سيول المركزية أمس الخميس أمرًا باعتقال الشقيق البالغ من العمر 52 عامًا، قائلة إن تطورات التحقيقات والتهم الإضافية والوثائق المقدمة تبرر الاحتجاز.وكانت النيابة قد طلبت إصدار مذكرة احتجاز يوم الثلاثاء الماضي، بعد رفض الطلب السابق في التاسع من أكتوبر بسبب اعتبارات صحية.ويواجه شقيق الوزير السابق عددًا من التهم، بما في ذلك الإخلال بالواجب والرشوة وعرقلة العدالة والمساعدة على تدمير الأدلة.كما يُزعم أنه قام بتسريب أسئلة في اختبار المقابلة على شخصين تقدما للحصول على وظائف في المدرسة التي كان يعمل بها.ويتهم أيضًا بالتسبب في خسائر مالية تزيد عن 10 مليارات وون للمدرسة، بسبب الدعاوى القضائية التي أقامها ضدها في عامي 2006 و2017.