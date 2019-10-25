معدلات تأييد الرئيس الكوري مون جيه إين ترتفع بنسبة 3%

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شهدت معدلات تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" ارتقاعا بسيطا.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من يوم التاسع والعشرين وحتى الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر الماضي على 1000 من المواطنين البالغين، بلغت معدلات تأييد الرئيس"مون" نسبة 44% ، بزيادة قدرها 3% مقارنة بالأسبوع الأسبق.أما معدلات المعارضة فبلغت 47% بانخفاض نسبته 3% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وأرجعت الشركة السبب في زيادة معدلات التأييد للرئيس "مون" إلى تهدئة قضية وزير العدل السابق "تشو كوك" بعد استقالته.وبلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 40%، بزيادة نسبتها 3% ، فيما بلغت معدلات تأييد حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي 23%، بانخفاض قدره 3%. وتلاهما كل من حزب العدل ب6%، وحزب الإصلاح المستقبلي ب5%، وحزب أوري الجمهوي ب1% ، وحزب السلام الديمقراطي ب0.2%.ويبغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.