افتتاح مهرجان كوريا سيل فيستا للتسوق والسياحة اليوم

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افتتح اليوم الجمعة مهرجان "كوريا سيل فيستا"، وهو أكبر مهرجان للتسوق والسياحة في كوريا الجنوبية.وستستمر فعاليات هذا المهرجان حتى يوم الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.وكان من المعتاد أن ينطلق مهرجان "كوريا سيل فيستا" في أواخر شهر سبتمبر، لكن تم تغيير توقيته ليتزامن مع فعاليات "بلاك فرايداي " أي "الجمعة السوداء" في الولايات المتحدة التي ستنطلق يوم التاسع والعشرين من هذا الشهر، وفعاليات "يوم العزاء" في الصين الذي يصادف يوم الحادي عشر من نوفمبر.وتشارك في مهرجان هذا العام أكثر من 650 شركة، بما فيها شركتا التجزئة "لوتيه" و"شين سيه كيه" ، بالإضافة إلى عدد من شركات التجارة الإلكترونية .