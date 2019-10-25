واشنطن: استفزاز كوريا الشمالية الصاروخي يشكل تهديدا للمنطقة الباسيفيكية

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أعرب "كلارك كوبر" نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية عن قلقه فور إطلاق كوريا الشمالية قاذفتين صاروخيتين أمس الخميس.وذكر راديو صوت أمريكا أن "كوبر" قد صرح للصحفيين خلال مشاركته في ندوة عقدت في واشنطن بأن تصرفات بيونغ يانغ الأخيرة كانت غير مناسبة وستعرقل قدرتها على المساهمة كدولة عضو في المجتمع الدولي، مؤكدا أن استفزازها الصاروخي سيشكل تهديدا ليس فقط لكوريا الجنوبية واليابان، لكن أيضا للمنطقة الباسيفيكية.وقال "كوبر" إنه لا يزال هناك مجالا للحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، لكنه أضاف أن الاستفزازات الصاروخية لن تساعد على استئناف المفاوضات بين البلدين، رغم أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أبدى موقفا إيجابيا بشأن إجراء حوار مع بيونغ يانغ.وردا على سؤال حول إمكانية حدوث تغيير في العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية بقيادة الولايات المتحدة، رفض "كوبر" إيضاح موقفه، لكنه أكد أن واشنطن لم تقم حتى الآن بتخفيف تلك العقوبات.