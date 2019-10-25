البرلمان الكوري يجري تفتيشا على مكتب الرئاسة

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أجرى البرلمان الكوري اليوم الجمعة تفتيشا على مكتب السكرتارية للرئيس الكوري ومجلس الأمن القومي ومكتب الأمن الرئاسي.ووجه نواب البرلمان عن المعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية أسئلة ل"نوه يونغ مين" رئيس مكتب سكرتارية الرئيس، و"تشونغ أوي يونغ" رئيس مجلس الأمن القومي حول قضية وزير العدل السابق "تشو كوك" واستفزازات كوريا الشمالية الصاروخية.وأكد نائب البرلمان "كانغ هيو سانغ" عن حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي على ضرورة أن يتحمل مساعدو الرئيس المسؤولية عن قضية وزير العدل السابق "تشو كوك".ومن جانبه، قال نائب البرلمان "كيم جونغ هو" عن الحزب الديمقراطي الحاكم إن مكتب الرئاسة الكورية جاهز تماما للدفاع عن أمن الوطن في مواجهة استفزازات بيونغ يانغ الصاروخية.وأكد "كيم" أن علاقات التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مازالت متينة، نافيا الشائعات التي تتحدث عن احتمال حدوث انهيار في تلك العلاقات.وردا على سؤال عن قضية وزير العدل السابق "تشو كوك"، قال "نوه يونغ مين" كبير مساعدي الرئيس، إن مكتب الرئاسة الكورية قد بذل جهودا للقضاء على مظاهر الامتيازات وعدم الالتزام بالقوانين والظلم السائدة في المجتمع الكوري، لكن المطالب الشعبية كانت أعلى من ذلك.ومن جانبه، قال رئيس مجلس الأمن القومي "تشونغ أوي يونغ" إن العلاقات بين الكوريتين تمر الآن بمرحلة صعبة، مضيفا أنه سيبذل جهودا من أجل تحسين تلك العلاقات.