صوت أمريكا: كوريا الشمالية تزيد وارداتها من الحبوب الصينية

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قامت كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة بزيادة حجم وارداتها من الحبوب الصينية.وقال راديو صوت أمريكا اليوم الجمعة نقلا عن بيانات أوردها مركز التجارة العالمية إن كوريا الشمالية استوردت ما قيمته 16.2 مليون دولار من الحبوب الغذائية من الصين في شهر سبتمبر الماضي، بعد أن كانت قد استوردت منها ما قيمته 19 مليونا و410 آلاف دولار في شهر يوليو، و15 مليونا و20 ألف دولار في أغسطس الماضي.وبهذا، بلغ إجمالي قيمة واردات بيونغ يانغ من الحبوب الغذائية الصينية خلال الفترة من شهر يوليو وحتى سبتمبر 50 مليونا و530 ألف دولار، بعد أن كانت هذه القيمة في حدود 8.84 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.وأضاف صوت أمريكا أن الخلفية من زيادة بيونغ يانغ حجم وارداتها من الحبوب الصينية غير معروفة، مشيرا إلى أن المنظمات الانسانية الدولية كانت قد حذرت من احتمال تعرض كوريا الشمالية لأسوأ نقص غذائي هذا العام نتيجة للجفاف.وكانت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وبرنامج الغذاء العالمي قد دعيا في تقريرين لهما في شهر مايو الماضي إلى تقديم مساعدات غذائية لكوريا الشمالية، محذرين من أن أكثر من 10 ملايين نسمة أي حوالي 40% من سكان كوريا الشمالية يواجهون نقصا في الإمدادات الغذائية.والجدير بالذكر أن كوريا الشمالية استوردت ما قيمته 220 مليون دولار من المنتجات الصينية، فيما صدرت ما قيمته 15 مليونا و180 ألف دولار من منتجاتها لبكين في شهر سبتمبر الماضي.