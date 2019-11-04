نائب وزير خارجية كوريا الشمالية يبدأ جولة أوربية

Photo : Getty Images Bank

قالت وسائل الإعلام الكورية الشمالية أن وفداً دبلوماسيا قد غادر البلاد أول من أمس السبت، متوجها إلى السويد ضمن جولة أوربية.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية أن الوفد الذي يرأسه نائب وزير الخارجية "كيم سون كيونغ" قد غادر إلى جولة أوربية تشمل كلا من السويد وفنلندا وبولندا. ولم يقدم التقرير تفاصيل إضافية عن هذه الجولة والغرض منها.وتأتي جولة الوفد الكوري الشمالي في أوربا بعد شهر من انهيار المفاوضات على مستوى العمل في السويد بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.كما تأتي الجولة الأوربية أيضًا بعد يومين من إطلاق كوريا الشمالية مقذوفات قصيرة المدى من منطقتها الغربية باتجاه البحر الشرقي.