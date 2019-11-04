انخفاض حاد في معدل النمو المتوقع لكوريا بين دول منظمة التعاون

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سجلت كوريا الجنوبية أحد أكبر الانخفاضات في معدل النمو الاقتصادي المتوقع لهذا العام من بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.ووفقا لتقرير صادرعن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أمس الأحد، من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري لهذا العام حوالي 2,7%.ويعد هذا الرقم أعلى بقليل من معدل النمو الذي يتراوح بين 2,5% و2,6%، والذي توقعه البنك المركزي الكوري.ومع ذلك، يقل هذا النمو المتوقع بفارق كبير يبلغ 0,4% بالمقارنة مع توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2017، والبالغة 3,1%.ومن بين الـ36 دولة عضوًا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، شهدت تركيا وإيرلندا فقط انخفاضًا حادًا في معدلاتهما المتوقعة، بالمقارنة مع التوقعات التي أعلنت قبل عامين.ومن ناحية أخرى، ارتفع الرقم المقارن للولايات المتحدة إلى 2% هذا العام بعدما كان 1,9% في عام 2017.