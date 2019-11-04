ست شركات تستعيد 122 ألف سيارة بسبب أجزاء معيبة

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قالت الحكومة الكورية أمس الأحد إن ست شركات لإنتاج السيارات سوف تسترجع أكثر من 120 ألف سيارة بسبب وجود أجزاء معيبة فيها.وأوضحت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية في بيان أصدرته أمس أن شركات "هيون ديه موتور" و"فورد موتور" و"بورش" و"بي إم دبليو" و"هوندا موتور كوريا" و"دوكاتي" سوف تسترجع 122 ألف سيارة من 22 موديلا مختلفا بسبب وجود أجزاء يعتقد أنها تالفة فيها.وقالت الوزارة إن مشاكل تلك الأجزاء تشمل أخطاء في نظام الأكياس الهوائية في السيارة هاتشباك هيون ديه "30 آي"، وأخطاء في المقود في السيارة "فورد مونديو"، وأخطاء في نظام الأكياس الهوائية في السيارة هوندا موتورز من طراز "سي آر-في".وتعد عملية الاسترجاع هذه هي الأحدث في سلسلة من خطط الاستدعاء التي تنفذها شركات صناعة السيارات المحلية والأجنبية وشركات استيراد السيارات الأجنبية في كوريا.وأضافت الوزارة أنه يمكن لمالكي تلك السيارات زيارة مراكز الإصلاح والخدمة ذات الصلة لاستبدال الأجزاء المعيبة مجانًا.