الرئيس الكوري يحضر اجتماعات قمة آسيان

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يشارك الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" في سلسلة من مؤتمرات القمة الإقليمية التي تستضيفها رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، اليوم الاثنين، حيث ينضم "مون" أولاً إلى القمة الثانية والعشرين لرابطة "آسيان زائد ثلاثة" في تايلاند، إلى جانب رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" ورئيس الوزراء الصيني "لي كيه تشانغ".ويخطط الرئيس الكوري الجنوبي لتقديم اقتراح لتعزيز التعاون الإقليمي لإنشاء "مجتمع مستدام"، والتعبير عن التزام سيول بالمساهمات ذات الصلة. وفي فترة بعد الظهر، سيحضر "مون" قمة شرق آسيا للحصول على الدعم للجهود المبذولة لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، كما يخطط لطلب الدعم للمبادرة التي أطلقها في الخطاب الذي ألقاه أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، والتي تقترح تحويل الحدود المحصنة بين الكوريتين إلى منطقة دولية للسلام. وسوف يشارك "مون" بعد ذلك في القمة المقرر عقدها في الساعة الثامنة مساء حول المشاركة الاقتصادية الإقليمية الشاملة بين 16 دولة.ومن المتوقع أن يلتقي "مون" برئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" خلال تلك الاجتماعات، ولكن من غير المرجح أن يعقد الجانبان محادثات رسمية.