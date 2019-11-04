توقعات بإلغاء مناورات جوية بين سيول وواشنطن للعام الثاني

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من المتوقع أن تلغي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات جوية شتوية مشتركة، للعام الثاني على التوالي.وصرح مصدر مسؤول في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أمس الأحد بأن المناقشات جارية بين البلدين بشأن تأجيل المناورات الجوية "فيجيلانت إيس"، موضحا أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد في هذا الشأن.ومن المتوقع أن يتخذ البلدان الحليفان قرارا بشأن المناورات في وقت قريب من الاجتماع الاستشاري الأمني، وهو حوار سنوي رفيع المستوى حول الشؤون الدفاعية، من المقرر أن يُعقد في منتصف نوفمبر. وكانت سيول وواشنطن قد ألغتا في العام الماضي تلك المناورات الجوية بعد مناقشة هذه المسألة خلال اجتماعهما الاستشاري الأمني الذي عُقد في واشنطن في شهر أكتوبر.وهناك تكهنات بأن السلطات العسكرية الكورية والأمريكية تميل إلى إلغاء المناورات الجوية هذا العام أيضًا وسط الجهود المبذولة لإخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية، على الرغم من التقدم الضئيل في المحادثات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ.