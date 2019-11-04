رئيس البرلمان الكوري يزور اليابان لحضور اجتماع لمجموعة العشرين

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بدأ رئيس البرلمان الكوري الجنوبي "مون هيه سانغ" زيارة لليابان لحضور مؤتمر دولي وسط العلاقات المتوترة بين البلدين الجارين.ووصل "مون" إلى طوكيو بعد ظهر أمس الأحد في زيارة تستغرق أربعة أيام لحضور اجتماع برلماني لمجموعة العشرين. ووفقًا لمكتب رئيس البرلمان، سيلقي "مون" خطابًا رئيسيًا اليوم الاثنين حول التجارة العادلة والمفتوحة خلال الاجتماعات، وذلك وسط الخلاف التجاري المستمر منذ شهور بين كوريا الجنوبية واليابان.وكان "مون" يعتزم عقد اجتماع مع نواب البرلمان الياباني على هامش اجتماعات مجموعة العشرين من أجل محاولة حل التوترات بين البلدين، ولكن تم إلغاء الاجتماع قبل مغادرته كوريا الجنوبية.وبعد زيارته لليابان، سيتوجه "مون" إلى العاصمة المكسيكية "مكسيكو سيتي" بعد غد الأربعاء لحضور اجتماع آخر لرؤساء البرلمانات تستضيفه رابطة "ميكتا"، وهي رابطة مشاركة غير رسمية بين كوريا الجنوبية والمكسيك وإندونيسيا وتركيا وأستراليا. وسوف يقوم "مون" بعد ذلك بزيارة إلى مدينة "سان فرانسيسكو" الأمريكية يوم الجمعة قبل أن يعود إلى كوريا الجنوبية يوم الاثنين القادم.