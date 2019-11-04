اشتعال النار في سيارة بي إم دبليو للمرة السادسة منذ أواخر أكتوبر

Photo : KBS News

اشتعلت النيران في سيارة "بي ام دبليو" في كوريا الجنوبية أمس الأحد، وهو الحادث السادس من نوعه في كوريا منذ أواخر الشهر الماضي.وقالت التقارير إن النيران اشتعلت في سيارة بي إم دبليو من طراز "إكس 6" على الطريق، في حوالي الساعة 9 من مساء أمس في مدينة "يونغ إين" بمقاطعة "كيونغ كي". وأوضحت التقارير أن السائق رأى دخانًا ينبعث من حجرة المحرك قبل اشتعال النيران. ولم يصب أحد في الحادث، لكن السيارة احترقت. وتبحث السلطات الكورية حاليا حول السبب الدقيق في حدوث هذا الحريق.وكانت شركة "بي إم دبليو" قد استدعت في وقت سابق حوالي 170 ألف سيارة من 65 موديلا مختلفا بسبب إمكانية حدوث حريق بها، لكن المخاوف المتعلقة بسلامة المستهلك تظل قائمة، حيث استمرت منتجات الشركة الألمانية الفاخرة في كوريا في الاشتعال.