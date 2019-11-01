الرئيس الكوري يدعو إلى الحفاظ على نظام التجارة الحرة

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دعا الرئيس الكوري "مون جيه إين" إلى الحفاظ على نظام التجارة الحرة.جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس "مون" في القمة الثانية والعشرين لاتحاد آسيان زائد ثلاثة التي عقدت اليوم الاثنين في بانكوك بتايلاند.وأشار إلى أن دول اتحاد آسيان وكوريا الجنوبية والصين واليابان قد تجمعت لأول مرة لمواجهة الأزمة المالية الآسيوية قبل 20 عاما، وتمكت من تأسيس تكتل اقتصادي آسيوي تصل حصته من إجمالي حجم الاقتصاد العالمي إلى 30%.وأعرب عن قلقه من موجة الحمائية التجارية المتصاعدة التي تجتاح العالم، داعيا بذلك اليابان بشكل غير مباشر إلى سحب القيود التجارية التي فرضتها ضد كوريا الجنوبية.وكان الرئيس الكوري "مون" قد حث اليابان مرارا على العودة إلى نظام التجارة الحرة.وأكد على أهمية توقيع اتفاقية إقليمية شاملة للمشاركة الاقتصادية، داعيا دول اتحاد جنوب شرق آسيا "الآسيان" والدول الثلاث إلى لعب دور ريادي في الحفاظ على نظام التجارة الحرة.وطالب الرئيس "مون" الدول المشاركة بدعم عمليات تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.وعلى صعيد آخر، جرى أول لقاء بين الرئيس "مون" ورئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" منذ أربعة أشهر ، وذلك في مأدبة عشاء أقامته الحكومة التايلاندية رؤساء وزعماء الدول المشاركة في القمة.