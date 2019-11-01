انتعاش تدريجي لصادرات أشباه الموصلات الكورية منذ شهر يوليو

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من المتوقع أن تشهد صادرات أشباه الموصلات الكورية زيادة في العام القادم.وطبقا لتقرير صادر عن المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة أمس الأحد، شهدت صادرات أشباه الموصلات الكورية هبوطا حادا حتى شهر فبراير الماضي، وبدأت تنتعش بشكل تدريجي منذ شهر يوليو.وأشار التقرير إلى أن حجم صادرات أشباه الموصلات خلال العشرين يوما الأولى من شهر أكتوبر الماضي قد زاد بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة من شهر يوليو الماضي.وشهد حجم صادراتها خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام تراجعا بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لكنه أكثر من متوسط حجم الصادرات السنوي منذ عام 2014.وقال التقرير إن صادرات أشباه الموصلات الكورية للصين شهدت انخفاضا بسبب النزاعات التجارية بين واشنطن وبكين، فيما زاد حجم صادراتها لفيتنام.وتوقع التقرير أن تشهد صاردات أشباه الموصلات الكورية زيادة في العام القادم لتصل للمستوى الذي تم تسجيله عام 2017، نتيجة لزيادة الطلب في السوق العالمية الناجمة عن التطور السريع في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والسيارات ذاتية القيادة.