رئيس البرلمان الكوري يؤكد على أهمية استعادة نظام التجارة الحرة

Photo : YONHAP News

قال رئيس البرلمان الكوري "مون هي سانغ" إنه من الصعب الحفاظ على قاعدة للتعايش والازدهار المشتركين من خلال التعاون، إذا تخلينا عن مبدأ التجارة الحرة والعادلة.وأكد في كلمة ألقاها في الدورة السادسة لاجتماعات رؤساء برلمان مجموعة العشرين التي عقدت اليوم الاثنين في طوكيو باليابان ، على ضرورة ثقة ودعم برلمانات دول مجموعة العشرين لقيم قواعد التجارة الحرة.وأضاف "مون" أن دول العالم، تشهد حاليا انخفاضا في التجارة والاستثمار نتيجة لزيادة الخلافات التجارية بينها، وهو ما يؤدي إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي.وقال إن الوقت حان للتعاون الوثيق بين دول مجموعة العشرين من أجل استعادة نظام التجارة الحرة وتحقيق التعايش والازدهار المشتركين.وأكد أن مبادئ التجارة العادلة والشفافة تعتبر عناصر رئيسية للحفاظ على استدامة التجارة الحرة، مشيرا إلى أن الحكومة الكورية قد قررت التخلي عن وضعها كدولة نامية في المفاوضات القادمة لمنظمة التجارة العالمية ضمن جهودها الرامية إلى احترام قيم التجارة الحرة والالتزام بالواجبات كدولة متقدمة اقتصاديا.كما أكد "مون" على أهمية السلام في شبه الجزيرة الكورية، مشيرا إلى أن التجارة الحرة المنفتحة بين دول العالم لا يمكن تحقيقها دون السلام.وأعرب عن اعتقاده بأن السلام في شبه الجزيرة الكورية، سيسهم بالتأكيد في تحقيق السلام والازدهار في العالم أجمع.