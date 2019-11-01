الرئيس الكوري يعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء الياباني في تايلاند

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عقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم الاثنين اجتماعا مع رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" استغرق 11 دقيقة، على هامش حضورهما القمة الثانية والعشرين لاتحاد آسيان زائد ثلاثة في تايلاند.وقالت المتحدثة باسم مكتب الرئاسة الكورية في موجز صحفي مكتوب إن اللقاء بين الزعيمين الكوري والياباني قد جرى في جو ودي.وأضافت أنهما تقاسما الآراء على أهمية العلاقات بين سيول وطوكيو، متفقين على ضرورة حل القضايا المعلقة بين البلدين من خلال الحوار.وأعربا عن أملهما في إحراز تقدم في العلاقات بين البلدين، من خلال المباحثات الجارية بين وزارتي الخارجية الكورية واليابانية.وعرض الرئيس الكوري "مون" اقتراحا على "آبيه" لإجراء مباحثات رفيعة المستوى، وردا على ذلك، دعا "آبيه" إلى بذل الجهود لإيجاد حل للقضايا العالقة باستخدام جميع الوسائل الممكنة.