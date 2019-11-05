الشرطة الكورية تطلب من الإنتربول القبض على يون جي أوه

Photo : KBS News

طلبت الشرطة الكورية الجنوبية من هيئة الشرطة الدولية، "إنتربول"، إلغاء جواز سفر امرأة كندية من أصل كوري تمت مقاضاتها بتهمة التشهير والاحتيال في كوريا، فيما يتعلق بفضيحة الإساءة الجنسية التي أحاطت بممثلة كانت قد ماتت منتحرة.وكشفت وكالة شرطة العاصمة سيول أمس الاثنين أنها طلبت أيضًا من الإنتربول إصدار إشعار أحمر للقبض على الممثلة وعارضة الأزياء "يون جي أوه"، التي تبلغ من العمر 32 عامًا، والتي تقيم في كندا منذ شهر أبريل الماضي بعد أن أقيمت عدة دعاوى ضدها في محاكم كوريا الجنوبية.وتواجه "يون" اتهامات بإلحاق الضرر بسمعة زميلتها الراحلة "جانغ جا يون" عندما وقفت أمام المحكمة كشاهد رئيسي على الانتهاكات المزعومة التي واجهتها، "جانغ" والاستفادة من الاهتمام الذي اكتسبته قضيتها.وقد أصدرت محكمة منطقة سيول المركزية أمرا باعتقال "يون" الأسبوع الماضي بعد أن رفضت "يون" مرارًا طلبات الشرطة بالعودة إلى البلاد لاستجوابها.