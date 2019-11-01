تقرير مخابراتي يقول إن كيم جونغ أون يسعى لعقد قمة مع ترامب في ديسمبر

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قالت وكالة المخابرات الكورية الجنوبية إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" يسعى لعقد قمة مع رئيس الولايات المتحدة "دونالد ترامب"، في وقت ما خلال شهر ديسمبر القادم.ووفقًا للنائبيْن البرلمانيين "كيم مين كي" من الحزب الديمقراطي الحاكم، و"لي أون جيه" من حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي، وكلاهما من كبار أعضاء لجنة المخابرات في البرلمان، فإن جهاز المخابرات الوطني يعتقد أن "كيم جونغ أون" يهدف إلى عقد قمة مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في غضون شهر ديسمبر القادم.وقد كشفت وكالة المخابرات عن هذا التوقع خلال مراجعة برلمانية مغلقة عقدت يوم أمس الاثنين، حيث قالت إن بيونغ يانغ سوف تضغط على الأرجح من أجل إجراء محادثات على مستوى العمل مع واشنطن خلال هذا الشهر أو في موعد لا يتجاوز أوائل الشهر القادم من أجل تنسيق جدول أعمال القمة المرتقبة.