الحزب المعارض يتعهد بالمشاركة في تحقيقات قضية المسار السريع

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قالت "نا كيونغ وان" زعيمة التكتل البرلماني لحزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي إنها ستقبل الاستدعاء للمثول أمام المحكمة لاستجوابها بشأن المشاحنات البرلمانية التي حدثت في شهر أبريل الماضي بسبب مسألة التصديق على مشروعات قوانين الإصلاح الرئيسية عبر المسار السريع.وقدم فريق من المحامين تابع للحزب المعارض رسالة مكتوبة أمس الاثنين إلى مكتب المدعي العام لمنطقة جنوب سيول، الذي يحقق في القضية، وتحتوي على موقف زعيمة التكتل البرلماني للحزب فيما يتعلق بالشكاوى المرفوعة ضد 60 عضوًا في الحزب، بسبب الاشتباكات التي حدثت بين أعضاء البرلمان عندما منع أولئك النواب عقد جلسات لمناقشة مشروعات القوانين.وقال المحامي "سوك دونغ هيون" للصحفيين إن "نا" سوف تحضر للاستجواب في المستقبل القريب، موضحا أنه سيتم الإعلان عن الموعد بعد التنسيق مع وكلاء النيابة.ووصفت "نا" في الرسالة الحصار الذي فرضه أعضاء حزبها على قاعات البرلمان بأنه كان "دفاعا مبررا عن النفس من أجل منع أي عمل غير قانوني، ودفاعا عن الدستور"، كما قالت إنها تعتقد أن التزام الصمت إزاء تحركات المعسكر الحاكم لتشريع قوانين عبر المسار السريع سيكون بمثابة تقصير في أداء الواجب وبالتالي فإن ذلك العمل كان أمرا لا مفر منه.