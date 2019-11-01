كوريا تتوافق مع دول آسيا والمحيط الهادئ حول اتفاقية المشاركة الشاملة

Photo : YONHAP News

توصلت كوريا الجنوبية و14 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إلى توافق بشأن إبرام أكبر اتفاقية تجارية على مستوى العالم، وتسمى اتفاقية "المشاركة الاقتصادية الإقليمية الشاملة".وأعلن الرئيس الكوري "مون جيه إين" وقادة الدول الـ14 عن هذا التوافق أمس الاثنين، خلال قمة "المشاركة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" التي عقدت في تايلاند، معربين عن استعدادهم للتوقيع على الاتفاقية في غضون العام القادم.ويذكر أن الصين هي التي تقود اتفاقية "المشاركة الاقتصادية الإقليمية الشاملة"، التي تضم أيضًا الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان"، إلى جانب كل من اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا، بينما رفضت دولة مشاركة أخرى وهي الهند، الموافقة على الاتفاقية، وقالت إنها سوف تقرر بشأن ذلك لاحقًا، بعد حل المشكلات مع الدول الأخرى.وتمثل الدول الأعضاء في الاتفاقية 30% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ونصف سكان العالم.ومن المتوقع أن توفر هذه الاتفاقية فرصًا جديدة لكوريا الجنوبية في التجارة والاستثمار والصادرات.