مون يحث الولايات المتحدة على التحلي بالصبر مع كوريا الشمالية

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التقى الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" أمس الاثنين مع مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض الأمريكي "روبرت أوبراين"، حيث دعا الإدارة الأمريكية إلى التحلي بالصبر في التعامل مع كوريا الشمالية.وقالت المتحدثة الرسمية باسم الرئاسة الكورية "كو مين جونغ" إن "مون" التقى مع "أوبراين" لمدة 35 دقيقة في أحد الفنادق في تايلاند التي تستضيف حاليا منتدى لرابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان"، وتشارك فيه كل من كوريا والولايات المتحدة.وخلال اللقاء، أشار "مون" إلى أن التعاون الوثيق بين قادة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يقوم بدور مهم في تطوير التحالف الثنائي بين البلدين، وأيضا دفع عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية. ودعا "مون" إلى التواصل الوثيق والمستمر بين البيت الأبيض ومكتب الرئاسة الكوري.وقد طلب مستشار الأمن القومي الأمريكي نصائح من الرئيس "مون" حول سبل دفع الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ، وفي المقابل قال الرئيس الكوري الجنوبي إنه من المهم التعامل بالصبر باستمرار مع الدولة الشيوعية، مشيرًا إلى تجربته الخاصة في المحادثات مع كوريا الشمالية.كما نقل "أوبراين" رسالة عزاء من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى الرئيس "مون" في وفاة والدته الأسبوع الماضي.