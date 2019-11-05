الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي يسجل رقما قياسيا جديدا في أكتوبر

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ارتفع حجم الاحتياطي الكوري الجنوبي من النقد الأجنبي إلى مستوى جديد في شهر أكتوبر الماضي بسبب ضعف قيمة الدولار الأمريكي.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، بلغت القيمة الإجمالية لاحتياطيات النقد الأجنبي في البلاد 406 مليارات و320 مليون دولار في نهاية أكتوبر، بزيادة مقدارها 3 مليارات دولار بالمقارنة مع ما كانت عليه في الشهر الأسبق.وقال البنك المركزي إن الانخفاض الأخير في قيمة الدولار الأمريكي زاد من قيمة العملات غير الدولار عند تحويلها إلى دولار.وأشار التقرير إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي الشهرية في كوريا قد ظلت تسجل رقما قياسيا جديدا لمدة ثلاثة أشهر متتالية منذ نوفمبر من العام الماضي إلى يناير من هذا العام، لكنها لم تتجاوز الرقم الذي سجلته في يناير بسبب ارتفاع قيمة الدولار.وأوضح البنك المركزي الكوري في تقريره أن قيمة الدولار انخفضت مقابل ست عملات رئيسية بنسبة 1,5% على أساس شهري في شهر أكتوبر.وبذلك تكون كوريا الجنوبية قد احتلت المرتبة التاسعة على مستوى العالم من حيث حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي في نهاية شهر سبتمبر، وتصدرت الصين القائمة، وتلتها اليابان ثم سويسرا.