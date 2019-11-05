البنتاغون تقترح استمرار إجراء التدريبات الجوية مع كوريا كما هو مقرر لها

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستجريان مناورات جوية مشتركة في فصل الشتاء كما هو مقرر لها.ووفقا لتقرير بثه راديو "صوت أمريكا"، اليوم الثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "ديف إيستبورن" في تصريحات أدلى بها أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة سوف تمضي قدما نحو إجراء المناورات الجوية المشتركة مع كوريا الجنوبية، كما هو مخطط لها.وكانت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، قد نقلت في وقت سابق عن مصادر حكومية كورية قولها إن المناقشات جارية بين الحليفين بشأن تأجيل مناورات "فيجيلانت إيس" الجوية. وقال التقرير إن البلدين الحليفين يدرسان تخطي المناورات الجوية للعام الثاني على التوالي من أجل دعم الجهود الدبلوماسية لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.ومن المتوقع أن تقرر كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشأن تلك التدريبات، خلال الاجتماع الاستشاري الأمني المشترك، وهو حوار دفاعي سنوي رفيع المستوى بين سيول وواشنطن، من المقرر له أن يعقد في منتصف نوفمبر الجاري.