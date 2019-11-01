مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ يزور سيول

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يصل اليوم الثلاثاء إلى سيول مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ "ديفيد ستيلويل" في زيارة تستغرق 3 أيام.جاءت زيارة "ستيلويل" ضمن جولته الآسيوية التي تشمل اليابان وتايلاند وكوريا الجنوبية، حيث سيقوم خلال إقامته في سيول بزيارة للرئيس الكوري "مون جيه إين"، وسيجري مبحثات مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين الكوريين، بمن فيهم وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا".وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في أواخر شهر أكتوبر الماضي عن زيارة "ستيلويل" لكوريا الجنوبية، وقالت إنه سيبحث مع الجانب الكوري القضايا المتعلقة بتعزيز علاقات التحالف بين سيول وواشنطن، وتنمية التعاون في تنفيذ الاستراتيجية تجاه الهند والدول الباسيفيكية، بالإضافة إلى السياسة التي تنتهجها الحكومة الكورية لتوطيد العلاقات مع الدول الجنوبية.ومن المعلوم أن "ستيلويل" سيطلب من حكومة سيول الحفاظ على اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان والذي ستنتهي صلاحيته منتصف ليل يوم الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري.