نائب وزير الاقتصاد الأمريكي يقوم بزيارة لكوريا الجنوبية

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن نائب وزير الاقتصاد الأمريكي "كيس كلارك" سيقوم بزيارة لكوريا الجنوبية لبحث القضايا المتعلقة بسبل تنمية علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، مضيفة أن المسؤول الأمريكي يصل إلى سيول اليوم الثلاثاء في زيارة تستغرق يومين.وخلال إقامته في سيول، سيحضر "كلارك" الدورة الرابعة من اجتماعات اللجنة الاستشارية الاقتصادية رفيعة المستوى، والمنتدى الاقتصادي الثالث بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.كما سيجري "كلارك" لقاءات مع عدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال الكوريين.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن حجم التبادل التجاري في مجالات المنتجات والخدمات يبلغ أكثر من 167 مليار دولار، مضيفة أن حجم الاستثمارات الكورية المباشرة في الولايات المتحدة بلغ 58.3 مليار دولار في العام الماضي، مما أسهم في توفير أكثر من 53 ألفا من فرص العمل، فيما بلغ حجم الاستثمارات الأمريكية المباشرة في كوريا الجنوبية 41.5 مليار دولار، مما أسهم في خلق 120 ألف وظيفة جديدة.