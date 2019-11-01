كوريا الشمالية تنتقد الولايات المتحدة بسبب تقرير الإرهاب

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انتقدت كوريا الشمالية الولايات المتحدة لإدراجها للنظام الشيوعي في قائمتها للدول الراعية للإرهاب، وحذرت من تضييق نافذة الحوار بين البلدين بسبب تلك "السياسات العدائية".صرح بذلك متحدث باسم وزارة الخارجية في كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء في مقابلة مع وسائل الإعلام الحكومية.وقال المتحدث إن تحرك الولايات المتحدة بوصف كوريا الشمالية دولة راعية للإرهاب في وقت حساس وصل فيه الحوار بين البلدين إلى طريق مسدود، يعد إهانة وخيانة للثقة ضد بيونغ يانغ.كما قال المتحدث إن الشمال يدين ويرفض تمامًا تقرير الإرهاب الأمريكي الأخير، باعتباره استفزازًا سياسيًّا خطيرًا.وندد المتحدث بما أسماه "السياسات العدائية" ضد الشمال، مضيفًا أن قناة الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ لا تزال ضيقة، بسبب الموقف الأمريكي.وفي تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي الأخير عن الإرهاب والذي نُشِر يوم الجمعة، تم إدراج كوريا الشمالية ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب.