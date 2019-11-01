وزير البيئة ينقل إلى الصين مخاوف سيول من الغبار الناعم

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نقل وزير البيئة "تشو ميونغ ريه" إلى بكين مخاوف الشعب الكوري الجنوبي بشأن الغبار الناعم القادم من الصين.وأجرى "تشو" محادثات مع نظيره الصيني "لي كانجي" في سيول أمس الاثنين.ووقع الوزيران خطة لتنفيذ مشروع مشترك أطلق عليه مبادرة السماء الزرقاء.كما وافقا على تبادل الأفراد والتقنيات لتحسين تكنولوجيا منع تلوث الهواء، وكذلك التعاون في تنظيم انبعاثات المركبات، وزيادة عدد السيارات الصديقة للبيئة.وبالإضافة إلى ذلك، تخطط بكين وسيول لتبادل المعلومات حول توقعات جودة الهواء.ويعد الاجتماع، الأول بين وزيري البيئة منذ اتفاقهما على عقد مشاورات سنوية رفيعة المستوى حول السياسات في فبراير الماضي.وبعد الاجتماع، قال "تشو" إنه نقل قلق الشعب الكوري بشأن الغبار الناعم إلى الوزير الصيني، وطلب تعاون بكين الوثيق في هذا الأمر.وأشار الوزير الكوري إلى أن بكين اعترفت بأن كمية كبيرة من الغبار الموجود في كوريا مصدرها الصين، لكنه أضاف أن نظيره الصيني لم يقدم ردًّا ملموسًا بشأن هذه المسألة.