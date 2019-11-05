ترامب يوجه رسالة عزاء إلى الرئيس مون

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أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مجددًا التزامه بتحقيق "الهدف المشترك" مع رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه إين" المتمثل في نزع السلاح النووي وإقامة السلام في شبه الجزيرة الكورية، حسبما أعلن المكتب الرئاسي في سيول اليوم الثلاثاء.جاء ذلك في رسالة "ترامب" إلى "مون" ضمنها تعازيه في وفاة والدته الأسبوع الماضي، وفقًا لما قالته المتحدثة الرئاسية "كو مين جونغ".ونقل الرسالة مستشار الأمن القومي الأمريكي "روبرت أوبراين" خلال لقائه مع "مون" في بانكوك في اليوم السابق.ونقل "أوبراين" عن "ترامب" قوله إنه يأمل في مواصلة التحرك نحو الهدف المشترك المتمثل في جعل شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية.وأشار إلى أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستواصلان جهودهما حتى الوصول إلى اليوم الذي يتم فيه لم شمل العائلات المشتتة التي تعيش عبر الحدود بين الكوريتين.وكتب "ترامب" في رسالته أنه لا ينسى قصة والدي "مون" التي أخبره بها في أول قمة ثنائية بينهما.