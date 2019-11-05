النيابة تستجوب زوجة وزير العدل السابق

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قام المدعون في النيابة العامة باستجواب "تشونغ كيونغ شيم"، زوجة وزير العدل السابق "تشو كوك"، للمرة الخامسة منذ احتجازها في 23 أكتوبر.ووفقًا للنيابة، فقد تم استدعاء "تشونغ" إلى مكتب الادعاء في منطقة سيول المركزية، من مركز الاحتجاز في سيول، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، وذلك لاستجوابها بحضور محاميها.وقد تم استدعاء "تشونغ" 6 مرات منذ احتجازها، لكنها تخلفت عن الحضور مرتين بسبب سوء حالتها الصحية، ومن بين جلسات الاستجواب الأربع التي حضرتها "تشونغ"، تم قطع جلستين منها بناءً على طلبها.وقبل احتجازها، تم تشخيص "تشونغ" بالإصابة بورم في المخ وانسداد دموي في الدماغ، وكانت تشتكي من مشكلات صحية أخرى، بما في ذلك مشكلة في عينيها.وكانت "تشونغ" قد فقدت بصرها في العين اليمنى بسبب حادثة في طفولتها.وبعد التحقيق في التهم المتعلقة بقبول ابنتها في إحدى الجامعات، أفادت الأنباء بأن النيابة تركز الآن على المزاعم المتعلقة بالاستثمارات العائلية في أحد الصناديق الخاصة.ويبدو أن زخم التحقيق قد تباطأ الآن، وسط توقعات بأن يستغرق التحقيق المزيد من الوقت حتى يتم استدعاء وزير العدل السابق.