اليابان تحث كوريا الجنوبية مجددا على بذل جهود لحل القضايا الثنائية

Photo : KBS News

صرح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوغا" بأن رئيس الوزراء "شينزو آبيه" قد نقل بوضوح موقف طوكيو بشأن القضايا الثنائية مع سيول خلال لقائه مع رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه إين"، الذي عُقد على هامش اجتماع إقليمي في تايلاند، أول من أمس الاثنين.ووفقا لتقارير نشرتها وسائل الإعلام اليابانية، قال "سوغا" في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، إن رئيس الوزراء "آبيه" أجرى محادثات مع الرئيس "مون" مدتها عشر دقائق، نقل خلالها موقف طوكيو من القضايا الثنائية. وأضاف "سوغا" أن بلاده لا تزال دون تغيير في طلبها للاستجابة الحكيمة من قبل كوريا الجنوبية.وفي مؤتمر صحفي آخر عقده أمس الثلاثاء، دعا وزير الدفاع الياباني "تارو كونو" سيول أيضًا إلى اتخاذ قرار حكيم فيما يتعلق باتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع طوكيو، التي قررت إنهاءها. وقال "كونو" إن إنهاء الاتفاقية سيعطي إشارة سيئة في الظروف الحالية.