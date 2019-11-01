اعتقال مخرج برنامج موسيقي ومنتج في فضيحة تزوير الأصوات

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تم إلقاء القبض على شخصين يشتبه في أنهما قاما بالتلاعب في أصوات المشاهدين لبرنامج خاص باختيار مطربين جدد تم بثه على قناة "إم نت" الموسيقية في وقت سابق من شهر يوليو الماضي.وأصدرت محكمة منطقة سيول المركزية أمس الثلاثاء مذكرة توقيف لكل من "آن جون يونغ" مخرج برنامج "بروديوس إكس 101"، و"كيم يونغ بوم" المنتج الرئيسي للبرنامج. ومع ذلك، رفضت محكمة سيول طلب النيابة العامة بإصدار أوامر اعتقال لموظف آخر ومسؤول في إحدى وكالات الترفيه.وقد سعى وكلاء النيابة إلى إصدار مذكرة توقيف بحق الأربعة للاشتباه في قيامهم بتزوير أصوات المشاهدين في الجولة الأخيرة من البرنامج الموسيقى، وكذلك في الجولة الأخيرة من ثلاثة عروض مماثلة، من أجل إنجاح متسابقين معينين.وقد نشأت الشكوك حول حدوث تلاعب في الأصوات بعد تقدم مشاركين كان من غير المرجح تقدمهم، إلى الجولة الأخيرة من المسابقة، بينما فشل بعض المرشحين المتفوقين. ومن خلال القبض على "آن" و"كيم"، ستتمكن الشرطة من تسريع تحقيقاتها وتقرير ما إذا كان هناك أي متورطين آخرين في تزوير الأصوات.