بدء الحوار الاقتصادي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

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من المقرر أن تبدأ اليوم الأربعاء في العاصمة الكورية سيول أعمال الحوار الاقتصادي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية.وسوف يمثل الجانب الكوري في الاجتماعات النائب الثاني لوزيرة الخارجية "لي تيه هو"، بينما سيمثل الولايات المتحدة وكيل وزارة الخارجية للتنمية الاقتصادية والطاقة والبيئة "كيث كراش".وصرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية في سيول بأن الجانبين سيعيدان التأكيد على أن التعاون الاقتصادي الوثيق هو ركيزة أساسية للعلاقات بين سيول وواشنطن، كما سيبحث الجانبان سبل دفع التعاون الاقتصادي الثنائي في ظل "سياسة الجنوب الجديدة" التي تتبعها كوريا الجنوبية، وسياسة الولايات المتحدة المسماة "استراتيجية المحيط الهادئ والهندي".وسيناقش البلدان الحليفان أيضا سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبيئة والصحة، وكذلك سبل التمكين الاقتصادي للمرأة. وبناء على تلك المناقشات، سيصدر الجانبان بيانا مشتركا. ويعد هذا الاجتماع هو الرابع من نوعه الذي يعقد منذ شهر نوفمبر من عام 2015.