أعلى دبلوماسي أمريكي لشؤون شرق آسيا يزور كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

وصل إلى العاصمة الكورية الجنوبية سيول في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون شرق آسيا "ديفيد ستيلويل"، في زيارة تستهدف إجراء محادثات مع المسؤولين الكوريين حول مسألة إنهاء اتفاق تبادل المعلومات العسكرية بين سيول وطوكيو. ولدى وصوله إلى مطار إنتشون الدولي، قال "ستيلويل" إنه يتطلع إلى إجراء لقاءات مثمرة مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين للتأكيد على أن التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة هو "حجر الزاوية للسلام والأمن في منطقة شرق آسيا". وأشار المسؤول الأمريكي إلى أنه خلال قمة شرق آسيا في التي عقدت في العاصمة التايلاندية "بانكوك"، والتي حضرها قبل وصوله إلى شبه الجزيرة الكورية، عقدت سيول وواشنطن اجتماعات مثمرة للغاية، وكان موضوع التنمية موضوعًا رئيسيًا في تلك المناقشات. كما أشار إلى تحول كوريا الجنوبية من دولة متلقية للمساعدات الأجنبية في أعقاب الحرب الكورية، إلى دولة مانحة نتيجة للتنمية الاقتصادية. ووصف "ستيلويل" كوريا الجنوبية بأنها "شريك عظيم" في التنمية في منطقة شرق آسيا. ويقول بعض المراقبين إن هذه التصريحات تعد بمثابة دعوة لسيول من أجل توسيع مساهمتها في المبادرة الأمريكية لمنطقة المحيط الهادئ والهندي، وأيضا لكي تزيد كوريا الجنوبية من مساهمتها للحفاظ على وجود القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية. ومن المقرر أن يلتقي "ستيلويل" خلال زيارته مع كبار المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا".