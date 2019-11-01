كوريا تتأهل للدور ربع النهائي في بطولة العالم لكرة القدم تحت 17 سنة

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وصل منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم للرجال إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة.وقاد المدرب "كيم يونغ سو" الفريق الكوري في مباراته، أمس الثلاثاء، أمام منتخب أنغولا، متغلبًا على ما يعتقد الكثيرون أنه الحصان الأسود في البطولة، بهدف مقابل لا شيء، وذلك ضمن الجولة الأولى من 16 مباراة ضمن كأس العالم تحت 17 سنة، التي تدور حاليا في البرازيل.وجاء الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 33 بواسطة المهاجم "تشيه مين سيو".ويذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها منتخب كوريا الجنوبية للشباب تحت 17 سنة إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم منذ عشر سنوات، وللمرة الثالثة بشكل عام.وسوف يواجه المنتخب الكوري إما نظيره الياباني أو المكسيكي يوم العاشر من نوفمبر. ويسعى المنتخب الكوري إلى التقدم إلى الدور قبل النهائي لأول مرة له على الإطلاق.