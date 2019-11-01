رئيس البرلمان يقترح مبادرة لحل قضيتي العمالة القسرية والاسترقاق الجنسي

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اقترح رئيس البرلمان الكوري "مون هي سانغ" الذي يزور اليابان حاليا مبادرة لحل قضيتي العمالة القسرية والاسترقاق الجنسي.واقترح "مون" في محاضرة خاصة ألقاها في جامعة "واسيدا" اليابانية بعد ظهر أمس الثلاثاء رسميا طريقة "واحد زائد واحد زائد ألفا" يتم من خلالها تخصيص صندوق لجمع أموال متأتية من شركات البلدين بشكل تطوعي وبمشاركة تبرعات شعبي البلدين.كما اقترح أيضا رصد 6 مليارات وون من القيمة المتبقية لصندوق التوافق والعلاج للصندوق.وتهدف هذه المبادرة إلى رفع مسؤولية الشركات اليابانية عن دفع التعويضات من خلال تحمل الصندوق دفع التعويضات لفائدة الضحايا .بالإضافة إلى ذلك، أكد "مون" على التسريع بعقد مؤتمر قمة بين البلدين من أجل استعادة العلاقات الكورية اليابانية المتجهة نحو المستقبل.وقدم "مون" مرة أخرى اعتذاره عن مطالبته السابقة في فبراير الماضي باعتذار من الإمبرطور الياباني والتي أثارت حينها احتجاج بعض المتطرفين اليابانيين.وبخصوص رد الفعل الياباني عن اقتراحه المتعلق بتسوية قضيتي العمل القسري والاسترقاق الجنسي، لم تصدر الحكومة اليابانية أي موقف رسمي بشأن ذلك، قائلة إنها تمتنع عن أي تعليق.ونقل تلفزيون "إن أيتش كي" الياباني عن مسؤول في الحكومة اليابانية قوله إن حكومة طوكيو ترفض الاقتراح الذي يشترط دفع التعويضات من قبل الشركات اليابانية.