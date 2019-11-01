مقر الرئاسة الكورية: كوريا الشمالية لم تستكمل قدرتها على إطلاق صواريخ باليستية من على عربة متحركة

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رفض مقر الرئاسة الكورية الجنوبية الحديث عن اختلاف في الآراء بينه وبين القوات المسلحة ووكالة الاستخبارات بشأن قدرة كوريا الشمالية على إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات من منصة متحركة قائلا إن الأجهزة الثلاث متفقة في التحليل والموقف حول هذه المسألة.وقال مقر الرئاسة في تقرير أصدره أمس الثلاثاء إن الادعاءات التي تنشرها بعض من وسائل الإعلام في ما يتعلق بالصواريخ الباليستية الكورية الشمالية العابرة للقارات غير صحيحة، نظرا لتباينها في تفسير التصريحات .وصرح مقر الرئاسة، بأنه يرى أن كوريا الشمالية لم تصل بعد إلى القدرة الكاملة على إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات من على عربة متحركة بطريقة مباشرة. وفي شرحه للعربة المتحركة قال إنها عبارة عن نظام متكامل من وظائف النقل والتنصيب والإطلاق، إلا أن بيونغ يانغ استخدمت وظيفتي "النقل والتنصيب" فقط دون وظيفة الإطلاق خلال التجارب السابقة الثلاث لإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات مضيفا أنه لا يتم تحديد النقل والتنصيب بواسطة عربة متحركة دون الإطلاق .وقال مقر الرئاسة إن رئيس وكالة الاستخبارات الكورية "سو هون" أيضا لم يصرح بأن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ باليستية بعربة متحركة.