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أعدت الحكومة الكورية معيارا جديدا لعرض المدرسين استعدادا لانخفاض عدد السكان. كما قررت تعديل حصة عدد طلاب الجامعات بدءا من عام 2022.بالإضافة إلى ذلك تخطط الحكومة لخفض عدد الجنود إلى نصف مليون جندي حتى نفس العام إلى جانب إلغاء نظام الخدمة العسكرية التحويلية بما فيها نظام الشرطة الإلزامية والشرطة البحرية.وعقد "هونغ نام كي" نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدورة الخامسة والعشرين للاجتماع الخاص بتفعيل الأوضاع الاقتصادية في مكتب الحكومة في سيول اليوم الأربعاء حيث أعلن عن الخطة الثانية للتعامل مع تغير الهيكل الديغرافي.وفي مجال التعليم، تخطط الوزارة لبدء التشاور الوزاري حول تعديل معيار عرض المدرسين بدءا من العام القادم تماشيا مع الانخفاض الحاد في عدد الطلاب الكوريين. ومن هذا المنطلق قررت تعديل مؤهلات المدرسين بشكل مرن. كما تنوي أيضا تقييم الجامعات والكليات وتطبيق نتائج التقييم على حصص الطلاب في الجامعات بدءا من عام 2022 وفي الكليات التخصصية بدءا من عام 2023.وفي مجال الدفاع، قررت تزويد القوات المسلحة بالتكنولوجيات المتقدمة بما فيها الروبوتات المسيرة وأقمار الاستطلاعات الصناعية والطائرات دون طيار وخفض عدد الجنود إلى نصف مليون جندي حتى عام 2022 للتعامل مع انخفاض عدد السكان المؤهلين للالتزام بالخدمة العسكرية الإلزامية. كما قررت زيادة نسبة المجندات إلى 8.8 % حتى عام 2022 وزيادة عمر التعيين بضابط غير تكليف من 27 عاما إلى 29 عاما. بالإضافة إلى ذلك تدرس خطة لفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على الكوريين المتجنسين.