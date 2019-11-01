رئيس البرلمان الكوري يقدم اقتراحا لحل قضية العمل القسري مع اليابان

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اقترح رئيس البرلمان الكوري الجنوبي "مون هي سانغ" تقديم تعويضات للضحايا الكوريين للعمل القسري الياباني في زمن الحرب، من خلال جمع أموال من الشركات الكورية الجنوبية واليابانية، بالإضافة إلى أفراد من الجمهور.وقدم "مون" هذا الاقتراح، الذي أطلق عليه اسم "واحد زائد واحد زائد ألفا"، في محاضرة ألقاها في جامعة "واسيدا" في طوكيو، يوم أمس الثلاثاء.ويذكر أن اليابان كانت قد رفضت في وقت سابق من شهر يونيو الماضي اقتراحًا مختلفًا قبل من كوريا الجنوبية يحمل عنوانًا مشابهًا ويسعى للحصول على أموال لضحايا العمل القسري من الشركات الكورية الجنوبية واليابانية.ويتضمن مقترح "مون" مساهمات من قبل الشركات، والتي تسمى "واحد زائد واحد"، مع إضافة "ألفا"، التي تشير إلى التبرعات المقدمة من قبل الشعب في كل من كوريا الجنوبية واليابان.وأكد رئيس البرلمان الكوري الجنوبي أن جميع عمليات جمع التبرعات ستكون طوعية.