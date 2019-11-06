العثور على ثالث جثة من ضحايا تحطم الطائرة المروحية

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تمكنت قوات حرس السواحل من العثور على جثة أخرى في المياه التي تحطمت فيها مروحية بالقرب من جزر دوكدو، الأسبوع الماضي.وقالت وحدة "دونغ هيه" ضمن قوات حرس السواحل إنه تم انتشال الجثة في حوالي الساعة 5:45 من مساء أمس الثلاثاء، في أثناء عملية تفتيش تحت الماء بواسطة مركبة تعمل عن بعد، موضحة أنه تم العثور على الجثة في نفس المكان الذي تم فيه انتشال جزء من جسم الطائرة.ويُعتقد أن هذه الجثة تعود للشخص الذي فُقد خلال عملية انتشال جسم الطائرة يوم الأحد. وسيتم نقل الجثة إلى مستشفى في مدينة "ديغو" لتخضع لعملية تحديد الهوية قبل تسليمها لأعضاء أسرة الضحية.وكانت مروحية إنقاذ تقل سبعة أشخاص قد تحطمت يوم الخميس الماضي في البحر الشرقي بعد وقت قصير من إقلاعها من جزيرة "دوكدو".وتم حتى الآن انتشال ثلاث جثث، بما في ذلك جثة مساعد الطيار وجثة مهندس ميكانيكي. وتواصل السلطات بحثها عن المفقودين الأربعة المتبقين.