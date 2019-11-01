البنتاغون يتجاهل انتقادات كوريا الشمالية للتدريبات الجوية المشتركة

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية أمس الأربعاء إنها ستمضي قدمًا في إجراء المناورات الجوية المشتركة مع كوريا الجنوبية، متجاهلة الانتقادات الكورية الشمالية.وقال المتحدث باسم البنتاغون "ديف إيستبرن" إن الولايات المتحدة لا تقوم بتوسيع تدريباتها العسكرية ولا تجريها بناء على "غضب كوريا الشمالية"، عندما سُئِل عن بيان كوري شمالي ينتقد واشنطن بسبب التدريبات.وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، أصدر مسؤول بوزارة الخارجية الشمالية بيانًا ندد فيه بالولايات المتحدة، لاعتزامها إجراء مناورات جوية مشتركة مع كوريا الجنوبية، ووصف هذه الخطوة بأنها "إعلان مواجهة" ضد كوريا الشمالية.وقال "إيستبرن" إن الغرض من التدريبات ضمان الفعالية وتحسين إمكانية التشغيل البيني بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، مع إتاحة الفرصة للدبلوماسيين ومنحهم المساحة التي يحتاجون إليها لإجراء محادثات مفتوحة مع الشمال.لكن المتحدث ألمح أيضًا إلى إمكانية تعديل حجم المناورات.