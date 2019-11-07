سون هيونغ مين يسجل رقمًا قياسيًّا للاعبين الكوريين الجنوبيين في أوروبا

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سجل المهاجم الكوري الجنوبي "سون هيونغ مين" في نادي توتنهام الإنكليزي رقمًا قياسيًّا للاعبين الكوريين الجنوبيين في منافسات الدوري الأوروبية.وقد أحرز "سون" هدفه السادس والسابع لهذا الموسم في الشوط الثاني من مباراة فريقه ضد فريق "ريد ستار بلغراد"، التي انتهت بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء، في منافسات المجموعة ب في دوري الأبطال.ويعد الهدفان هما الهدفان رقم 122 و123 في مسيرة اللاعب الأوروبية، ليحطم الرقم القياسي البالغ 121 هدفًا والذي سجله "تشا بوم كون".وقد تعادل "سون" مع الرقم القياسي للاعب "تشا" في 23 أكتوبر، وذلك في مباراة فريقه ضد فريق "ريد ستار بلغراد" أيضًا.