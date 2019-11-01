كوريا الشمالية تنتقد التدريبات الجوية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية

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انتقدت كوريا الشمالية أمس الأربعاء الولايات المتحدة، بسبب التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية، محذرة من أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي" لتشاهد تلك الممارسات العسكرية.وفي بيان نشرته وسائل الإعلام الحكومية أمس، صرح مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الشمالية "كوون جونغ كون" بأن البنتاغون أعلن أنه سيواصل التدريبات الجوية المشتركة، بعد شهر واحد فقط من انهيار المحادثات على مستوى العمل مع الشمال في السويد.وندد المسؤول بالخطوة ووصفها بأنها "إعلان مواجهة" ضد كوريا الشمالية، ووصف نية البنتاغون لاستمرار التدريبات المشتركة بأنها "جنون عسكري متهور" و"استفزاز خطير للغاية".وادعى بيان الشمال أن التدريبات ستعد انتهاكًا لما تم التوصل إليه في القمة الأولى بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في سنغافورة في العام الماضي، مضيفًا أنه سيجعل كوريا الشمالية مضطرة إلى إعادة النظر في الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها بالفعل.