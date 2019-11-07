كوريا تنفق أكثر من 30 تريليون وون على التكاليف الطبية للمسنين في عام 2018

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تجاوزت التكاليف الطبية للمسنين التي يغطيها التأمين الحكومي حاجز 30 تريليون وون لأول مرة.وقد تم الإعلان عن هذه النتيجة أمس الأربعاء في كُتيِّب إحصائي مشترك أصدرته خدمة التأمين الصحي الوطني وخدمة مراجعة وتقييم التأمين الصحي.ووفقًا للمؤسستين، فقد تم تسديد ما مجموعه 77 تريليون و910.4 تريليون وون في العلاج المشمول بالتأمين الصحي لعام 2018، بما في ذلك المبالغ التي سددها المرضى والمبالغ التي تحملها التأمين الصحي، مسجلة بذلك زيادة سنوية قدرها 10.1%.ومن بين تلك المبالغ، تم تسديد 31.8 تريليون وون، أو ما يزيد على 40%، لمن تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر.ويعد الرقم ضعف ما تم إنفاقه في عام 2011، وأعلى بنسبة 12.4% من عام 2017.